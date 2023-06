Filhos do Bolsa Família, morte do 'Unabomber', City campeão e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filhos do Bolsa Família entram no mercado de trabalho formal, morre terrorista 'Unabomber', Manchester City é campeão da Champions League e outras notícias para começar este domingo (11).

MERCADO

45% dos 'filhos do Bolsa Família' entraram no mercado de trabalho formal. Ainda assim, metade deles estava em ocupações de menor qualidade, aponta estudo.

MUNDO

Trump fala em 'batalha final' no 1º discurso após acusação em caso de papéis sigilosos. 'Ou os comunistas vencem e destroem os EUA, ou destruímos os comunistas', diz republicano na Geórgia.

CHAMPIONS LEAGUE

Depois de 15 anos e 2 bi de euros, Manchester City é, enfim, campeão europeu. Turbinada com o dinheiro da família real dos Emirados Árabes, equipe bate Inter de Milão e conquista a Champions League.

Manchester City fatura a Tríplice Coroa e jogará pela Coroa Quádrupla.

TERRORISMO

Morre nos EUA Theodore Kaczynski, o terrorista 'Unabomber', aos 81 anos. Condenado à prisão perpétua no final dos anos 1990, ele foi encontrado inconsciente em sua cela na Carolina do Norte.

COTIDIANO

Casal de empresários é encontrado morto em condomínio de luxo no Maranhão. Câmeras de segurança do imóvel foram retiradas; veículo do casal foi achado em estrada de terra com danos provocados por fogo.

INTERNET

Shein no Brasil já vende mais que a Marisa; entenda como o varejo brasileiro reage. Líderes do setor investem em inteligência artificial para reduzir estoque e colocam robôs nos centros de distribuição.

MÚSICA

Flávio Dino descarta censura prévia em shows de Roger Waters no Brasil. Cantor utilizou símbolos semelhantes à suástica em shows fora do país; ministro afirma que prisão pode ocorrer em caso de apologia do nazismo.

FILMES

Morre Paul Geoffrey, ator do clássico 'Excalibur' e da série 'Better Call Saul', aos 68 anos. Britânico lutava contra um câncer e se destacou em diferentes longas-metragens.

LGBTQIA+

Parada do Orgulho de São Paulo começou GLT e ganhou 11 novas letras. Sob o mote "Políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade", evento terá sua 27ª edição neste domingo (11).

SHOW

Anitta homenageia Vini Jr. e faz show de menos de três minutos na Champions League. Apresentação da cantora na final do campeonato não ficou à altura das promessas que ela fez de surpreender.

COTIDIANO

Mulher entra em igreja de SP e quebra imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Caso aconteceu na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital.

TELEVISÃO

Milton Neves volta atrás e diz que seguirá na Band com quadro no 'Apito Geral'. Apresentador havia dado adeus à televisão em comunicado na manhã deste sábado (10).

COTIDIANO

Frequentar o centro de São Paulo é visto como 'ato de resistência' contra abandono. Com cuidados redobrados, visitantes e moradores mantêm presença em área histórica onde a cidade nasceu e floresceu.