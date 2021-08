Filhos de Gugu deixam de seguir após briga familiar por herança

Os filhos de Gugu Liberato, Marina e João, deixaram de se seguir no Instagram em meio a briga familiar sobre a herança avaliada em R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador, que morreu em novembro de 2019.

As gêmeas Marina e Sofia estão do lado da mãe, Rose Miriam, que luta na Justiça para ter a união estável com Gugu reconhecida e consequentemente ter direito na partilha de bens. Já João diz que as irmãs estão sendo manipuladas.

Após as adolescentes terem um vídeo vazado em que acusam a tia, Aparecida Liberato, de mentir e manipular João, Marina e o primogênito de Gugu deixaram de se seguir no Instagram. Sofia ainda segue o irmão e conta com ele na lista de seguidores.

O advogado das irmãs afirmou que o vídeo foi “indevidamente vazado”. Nas imagens, elas contam que recebem pensão inferior a do irmão e que apoiam a mãe. Segundo elas, Rose só quer uma pensão e não direito a partes da fortuna, e acreditam que a mãe merece já que eram uma família feliz e os pais tinham uma relação pública, o que comprovaria a união estável.

Em julho, João já havia comentado sobre a postura da mãe. “Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida”, disse na época.