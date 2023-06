Filho do cantor Belo é detido com droga em rodoviária do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos filhos do cantor Belo foi detido com pequena quantidade de maconha no Rio de Janeiro. Arthur Paulo Vieira, 29, foi revistado na manhã de hoje após chegar de viagem na Rodoviária Novo Rio, na zona portuária da cidade.

Arthur foi abordado pelos policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) e levado para a 4ª DP (Presidente Vargas).

Em contato com o UOL, empresário do cantor Belo afirmou que o jovem respondeu aos policiais que estava com "uma quantidade de maconha para uso próprio". Arthur voltava do show que o pai realizou ontem na capital paulista.

Segundo a delegacia, ele foi autuado pelo crime de porte de drogas para consumo próprio e vai responder ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Ele já foi liberado após assinar um termo de responsabilidade.

A lei brasileira estabelece que as pessoas flagradas com drogas para uso pessoal estão sujeitas a advertência, prestação de serviços comunitários e medida educativa.

PRISÕES DA FAMÍLIA

Belo também já foi preso. Em 2021, ele teve prisão preventiva decretada por promover aglomeração durante a pandemia. Já em 2002, o artista foi acusado de envolvimento com traficantes do Rio. Após ficar foragido, Belo se apresentou à Justiça e teve a prisão preventiva decretada.

Em 2020, Isadora Alkimin Vieira, a filha mais nova do cantor Belo, foi presa acusada de integrar uma quadrilha que fatura entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão por mês com golpes eletrônicos. A estudante de Odontologia, de 21 anos, foi presa com outras 11 mulheres pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD).