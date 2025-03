Filho de Virginia e Zé Felipe recebe alta do hospital após 5 dias internado

Além disso, Virginia contou que tem feito acompanhamento terapêutico para aprender a lidar com situações que fogem do seu controle. "Estou na terapia, e se Deus quiser logo, logo vou conseguir", declarou.

Virginia desabafou sobre a angústia que sentiu ao ver o filho hospitalizado. "Eu não sei nem expressar meu sentimento agora, foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso, quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa", revelou, acrescentando que não imaginava que a internação duraria cinco dias nem que o filho precisaria ir para UTI.

