Filho de Sthefany Brito é internado: ‘mais uma provação’

O filho de 2 anos de Sthefany Brito está internado em um hospital do Rio de Janeiro. A atriz fez um desabafo com os seguidores sobre ‘provações’ que a família vem passando. A atriz é irmã de Kayky Brito, que segue internado após um grave acidente.

“E quando você acha que já foi que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e coloca mais uma provação pra reforçar a nossa fé e o amor Dele por nós... Desde ontem cedo no hospital com meu filho e, seguimos por aqui cercado de muito amor, paciência, carinho, cuidados e super heróis", escreveu ela. O pequeno Antônio Enrico é fruto do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky.

Sthefany também lamentou não poder estar com Kayky. "Tô com o coração partido por não poder estar com meu irmão, mas cuidando com todo amor do mundo do menininho mais corajoso e amado da mamãe!”, finalizou.

Na última sexta-feira (22), Kayky recebeu alta da UTI depois de ser atropelado por um motorista de app.