Filho de Simone invade live e diz que vai denunciar Bolsonaro; assista

O menino de 6 anos estava ao fundo quando decidiu ‘invadir’ a live e soltar a frase sobre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. “Meniiiino”, disse Simone, sem reação à fala do filho.

Henry, filho de Simone com Kaká Diniz, causou em uma live que a mãe fazia com Simaria, dizendo que iria “denunciar o Bolsonaro”.

