Filho de Ronaldo mostra antes de depois de emagrecimento; Veja

Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno, compartilhou com seus seguidores a mudança em seu corpo

após emagrecimento. Há um ano o jovem mudou o estilo de vida.

"Chegamos ao último mês do ano e queria dividir algo com vocês. É fácil nos criticarmos por achar que não estamos progredindo na velocidade que gostaríamos, seja no trabalho, na saúde, ou no que for. Mas temos que lembrar que nos vemos todos os dias quando olhamos no espelho e as mudanças que vão acontecendo passam despercebidas, por ser tão pouco a diferença de ontem para hoje", iniciou.

Ele não contou quantos quilos perdeu. "Esse ano foi um ano de muitas mudanças e fico feliz de ver que uma delas foi o fato de eu ter voltado a tomar conta de mim mesmo", acrescentou.

O DJ ainda deixou um incentivo aos seguidores. "Quando se sentirem desmotivados, basta olhar para trás que vocês vão ver o quão longe já chegaram", escreveu.