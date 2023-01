Filho de Pedro Scooby e Luana Piovani manda suposto recado tomando partido contra a mãe

Veja o que supostamente afirmou o menino. “Oi, tudo bem? Vim falar uma coisa muito importante. Mãe, não adianta tentar tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. A gente não aceita mentiras”.

Um print publicado nos Stories do Instagram de Pedro Scooby mostra um suposto desabafo do filho Dom, de 10 anos, tomando partida na briga entre o surfista e a atriz.

