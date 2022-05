Filho de Nick Cave morre aos 31 anos após ter sido preso por agressão contra a mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nick Cave anunciou a morte de seu filho Jethro Lazenby, modelo de 31 anos de idade, nesta segunda-feira, segundo o jornal britânico The Guardian.

Em um breve comunicado, o cantor australiano escreveu: "Com muita tristeza, eu confirmo que meu filho Jethro morreu. Nós ficaríamos gratos pela privacidade da família neste momento".

Depois de se mudar para o Reino Unido ainda jovem, Jethro se tornou modelo de grifes como Balenciaga e Versace. Ele também chegou a fazer ensaios fotográficos com Hedi Slimane, estilista e diretor criativo da grife Céline. Além disso, ele também iniciava seus projetos na carreira musical.

Filho de Nick Cave e Beau Lazenby, Jethro nasceu em 1991. Ele cresceu na Austrália e, de acordo consigo mesmo, não conheceu o pai até ter sete ou oito anos de idade.

"Foi uma época difícil, mas depois ficou tudo bem", Cave afirmou à imprensa em 2008. "Para meu arrependimento eterno, eu não tive muito contato com Jethro por alguns anos, mas agora eu tenho uma ótima relação com ele."

Jethro, por outro lado, afirmou em 2012 que sua relação com o pai não começou tão bem e manifestou incômodo por se sentir à sua sombra.

Em abril, ele foi considerado culpado após ter agredido sua mãe em março. Segundo seu advogado, ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Depois de passar dias na prisão, ele foi solto na semana passada. Antes desta última passagem pela prisão, ele já havia sido condenado por agredir sua ex-namorada.

Com Jethro, Cave lamentou a morte de dois de seus quatro filhos. Arthur, seu filho de 15 anos, morreu em 2015 após cair de um penhasco em Brighton, na Inglaterra. O impacto desta morte em Cave foi retratado no documentário "One More Time with Feeling", que se debruçou sobre a produção do álbum "Skeleton Tree".