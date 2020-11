Filho de Maradona está com Covid-19 e não comparece ao velório do pai

Com Covid-19, Diego Armando Maradona Junior, um dos filhos de Maradona, não conseguiu se despedir do pai, que morreu nesta quarta-feira (25), em decorrência de uma insuficiência cardíaca aguda.

De acordo com UOL, o filho do craque argentino, que há vinte dias luta contra a Covid-19 soube da notícia da morte do seu pai pela televisão. Eles estavam há alguns meses sem se ver por conta da pandemia.

"Vocês podem imaginar como estou, como me sinto", disse Diego Jr. à imprensa local. Segundo ele, os exames mostraram persistência de pneumonia intersticial bilateral e até há poucos dias o jogador de 34 anos respirava por um ventilador.

“O primeiro pensamento foi ir embora imediatamente, mas os meus pulmões não aguentariam no avião: saí do hospital mas vou esperar alguns dias antes de lhe dar o último beijo”, explicou Maradona Jr. Em uma publicação nas redes sociais, ele se despediu: “O capitão do meu coração nunca morrerá”, escreveu.