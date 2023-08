Filho de Gugu posa com mãe Rose Miriam em meio a briga judicial

A mãe dos três filhos do apresentador quer que seja reconhecida a união estável, e o filho mais velho representa o lado contrário, que defende que a mãe nunca conviveu com o pai como esposa.

Rose Miriam di Matteo posou ao lado do filho, João Augusto Liberato, em meio à briga judicial na qual o herdeiro testemunhou contra ela no processo de reconhecimento de união estável.

