Filho de Gugu Liberato fica em silêncio em audiência sobre herança; gêmeas depõem em favor da mãe

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, ficou em silêncio nesta segunda-feira (22) em São Paulo, durante a audiência do processo em que a mãe, Rose Miriam di Matteo, pede o reconhecimento da união estável com o apresentador.

Ao contrário do irmão, as gêmeas Marina e Sofia Liberato fizeram declarações em favor do reconhecimento da união estável dos pais.

O processo sobre a herança dividiu a família. As meninas que moram nos EUA e vieram ao Brasil apenas para participar da audiência, ficaram do lado da mãe, enquanto João ficou do lado da avó, Aparecida Liberato, e de um sobrinho do apresentador, que não concordam com o processo movido por Rose. Os três se mantiveram em silêncio durante a audiência.

A ação e o inventário correm sob segredo de Justiça e as audiências seguirão amanhã (23) e na quarta-feira (24).

Hoje em dia, Rose Miriam não tem direito a nada de Gugu, já que não foi casada com o apresentador e nem incluída no testamento deixado por ele 8 anos antes de sua morte.

Na herança, metade de todos os bens fica automaticamente para os filhos. No testamento, Gugu deixou outra metade dividida da seguinte forma: 75% para os filhos e 25% para cinco sobrinhos.

Se a união estável for reconhecida, Rose passa a ter direito a 50% da herança.