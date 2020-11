Filho de Gugu comemora aniversário com a família

João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, completou 19 anos e comemorou com a família. As fotos foram publicadas por Rose Miriam Di Matteo, ex-mulher do apresentador que morreu em novembro de 2019.

"Comemoração dos 19 anos do meu querido e amado filho", escreveu Rose. As gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 16 anos, também aparecem no registro da comemoração.

Os fãs elogiaram a família nos comentários. "Saúde e felicidade para todos", desejou um dos seguidores. "Como ele está lindo, Rose Miriam", disse outra sobre João. "Que alegria ver vocês juntos", destacou uma terceira.