Filho de Giovanna Ewbank impressiona com semelhança: ‘mini Bruno Gagliasso’

Os seguidores passaram a dar diferentes opiniões, mas a grande maioria se impressionou pela semelhança do menino com o pai: “mini bruno gagliasso”, “todinho o bruno, seu só o cabelo!”, “Gio, eu sinto muitíssimo mas você só gerou”, “bruninho”, “tá a cara do pai”.

“Com essas 3 perfeições em casa, como é que faz, gente? AH! Me fala uma coisa, nessas fotos ele tá a minha ou a cara do @brunogagliasso?”.

A apresentadora, que se mudou para Portugal com os herdeiros para ficar mais perto do ator enquanto ele grava uma série para a Netflix, contou que não vê mais graça em postar fotos só suas sem os filhos, e perguntou:

Giovanna Ewbank publicou nesta sexta-feira (2) uma foto ao lado do filho mais novo, Zyan, de 11 meses, e perguntou dos seguidores com quem mais o bebê se parece.

