Filho de Faustão, João Silva deixa a Band após 3 anos

O interesse do SBT pelo apresentador foi pelo estilo "leve e divertido" de João em conduzir a atração programa. Outro fator crucial para a contratação foi a excelente relação do jovem com os grandes nomes do mercado audiovisual. Ele levará para o SBT os anunciantes e parcerias comerciais que construiu durante sua passagem pela Band.

João Guilherme iniciou a carreira na televisão em 2022, como assistente de palco do pai no "Faustão na Band" (2022-2023). A estreia solo ocorreu logo após o encerramento da atração de Fausto Silva.

João Guilherme Silva, filho de Faustão, vai deixar a Band após três anos. Ele fechou contrato com o SBT e deverá estrear ter um programa próprio nas noites de sábado. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

