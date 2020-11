Filho de Bruno com Eliza Samudio segue os caminhos do pai e vira goleiro

Filho do goleiro Bruno e Eliza Samudio, aos 10 anos de idade, Bruninho segue os caminhos do pai e treina desde 2019 em uma escolinha de futebol como goleiro, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde vive com a avó materna, Sônia Silvia Moraes .

De acordo com o R7, a avó conta que Bruninho se mostrou interessado pelo esporte aos 8 anos de idade, antes mesmo de saber a profissão e a condenação do pai por envolvimento no assassinato da mãe, ocorrido em 2010.

"Foi uma coisa inconsciente, nasceu dele, e não influência do pai. A mãe dele também foi goleira pro dez anos. Quando ele falou que queria ser goleiro, o levei a uma escolinha para uma aula experimental. No final do treino, o preparador disse que ele era um goleiro nato, que só precisava de treinamento. Ele leva jeito. Tem uma altura muito boa e é extremamente apaixonado pelo que ele faz", conta Sônia, que só revelou para o neto sobre a morte da filha no ano passado. Bruninho não tem contato com o pai e nem quer conhecê-lo.

Sônia também contou que habilidade do neto com a trave fez ele ganhar uma bolsa integral de estudo e a vaga de atleta na escola. "Se eu pudesse escolher, não gostaria que ele fosse jogador de futebol, mas é a escolha dele, é a paixão dele, a vida é dele. Demorei um tempo para aceitar isso. A minha psicóloga falou que a gente não escolhe o que o outro quer ser, que temos que aconselhar e apoiar".