Filho de Angélica e Huck é clicado com namorada e carrão de R$ 1,5 milhão

​Joaquim Huck, 20 anos, filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, foi flagrado curtindo uma noite romântica ao lado da namorada, Manoela Esteves, 20, no Leblon, Zona Sul do Rio nessa quinta-feira (15). O casal, que mantém um relacionamento discreto desde 2021, chamou atenção também pelo veículo de luxo utilizado: uma Mercedes AMG-GT avaliada em cerca de R$ 1,5 milhões.

