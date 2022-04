Filho de Alain Delon nega que pai queira cometer suicídio assistido

O livro a que o Fabien se refere é a recém-lançada autobiografia do irmão mais velho "Entre Chien et Loup" --ou, em português, "Entre Cachorro e Lobo"--, que motivou a entrevista ao canal francês. Segundo Fabien, o pai teria dito que, caso fosse internado novamente, os equipamentos que o mantêm vivo poderiam ser desligados.

Em entrevista à emissora francesa RTL em março, o filho mais velho do famoso ator, Anthony Delon, disse que o pai lhe pediu para ajudar a organizar sua morte num futuro próximo. Em outra ocasião, Anthony teria dito que convenceria o pai a aceitar a eutanásia, procedimento publicamente defendido pelo ator, que tem 86 anos e está com a saúde debilitada após ter sofrido um acidente vascular cerebral em 2019.

