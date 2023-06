Filhas de Gugu dizem que suposto novo filho seria fruto de relação aos 14 anos

Mas, caso seja comprovada uma união estável do apresentador com Rose Miriam, a mãe dos três filhos de Gugu, ou com Thiago Salvático, chef que afirma ter tido um relacionamento com Gugu, estes recebem metade da fortuna.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo, as filhas do apresentador, Marina e Sofia Liberato, disseram achar improvável que Rocha seja filho de Gugu.

