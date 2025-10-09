   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Filha sai em defesa de Dennis DJ e faz acusações contra ex-madrasta; vídeo

Por Portal Do Holanda

09/10/2025 19h47 — em
Famosos & TV



A cantora Tília, de 22 anos, filha de Dennis DJ, se pronunciou nas redes sociais sobre a briga judicial entre o pai e a ex-esposa dele, Bárbara Falcão. Ela afirmou que o DJ está com a guarda provisória do filho há sete meses, por decisão judicial, e sugeriu que a medida foi tomada após um “motivo muito sério”. “Nenhum juiz faz isso à toa”, declarou.

Tília contou que, durante a festa de seis anos do menino, Bárbara teria feito agressões verbais contra ela, a avó e uma funcionária do pai. “Isso é só a pontinha do iceberg do que vem acontecendo há meses”, disse a cantora, afirmando que existem provas e que a criança está sendo exposta a “mentiras manipuladas” pela mãe nas redes sociais.

A artista também rebateu as acusações de que Dennis teria impedido o contato entre Bárbara e o filho. “Ela passou sábado e domingo com ele”, garantiu. Sobre as denúncias de violência, Tília explicou que um processo aberto em 2022 foi arquivado a pedido do Ministério Público e criticou o uso de falsas acusações. “Sou mulher e fico triste de ver um tema tão sério sendo usado como chantagem”, concluiu.

Bastidores da Política - Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza Bastidores da Política
Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


09/10/2025

Dennis DJ rebate ex e diz que ela tenta reverter decisão judicial com acusações; vídeo

Foto: Reprodução

09/10/2025

Viúva de Arlindo Cruz compartilha momento íntimo com o namorado

09/10/2025

Ex-mulher acusa Dennis DJ de violência em meio à briga pela guarda do filho; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

09/10/2025

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

09/10/2025

Luana Piovani reage ao saber de término de Virginia e Vini Jr; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

09/10/2025

Virginia Fonseca reage após pedido de desculpa de Vini Jr

Foto: Divulgação

09/10/2025

Ator Ron Dean, de Batman, morre aos 87 anos

Foto: Reprodução Instagram Vini Jr.

09/10/2025

Incêndio atinge casa de Vini Jr. na Espanha

Foto: Reprodução Band

09/10/2025

Henrique Fogaça diz não ser sócio de restaurante que desabou em São Paulo

09/10/2025

Deputados derrubam MP dos impostos, 1ª fase de acordo de paz entre Israel e Hamas e outras notícias do dia

Foto: Divulgação

08/10/2025

Vini Jr. pede desculpas públicas a Virginia após conversas vazadas: "não correspondi"

Foto: Reprodução/Instagram

08/10/2025

Filho da lenda do boxe Arturo Gatti morre aos 17: 'do mesmo jeito que acharam o pai'

08/10/2025

Raquel Brito faz sopa com 'bichinhos' boiando em vídeo e impressiona: 'nojo'

Foto: AgNews

08/10/2025

Um mês antes de término, Yuri Lima repostou foto de mulher de biquíni; relembre

08/10/2025

Saoirse Ronan viverá esposa de Paul McCartney em franquia de filmes sobre os Beatles

08/10/2025

Sincerona: Virgínia revela detalhes de término com Vini Jr. após print: 'decepção'

Foto: Reprodução/Redes Sociais

08/10/2025

Jão se oferece para pagar faculdade de mulher conhecida por dançar Madonna em Manaus

08/10/2025

Virginia Fonseca dá resposta direta sobre fim do romance com Vini Jr; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

08/10/2025

Vini Jr. marcou viagem com modelo um dia depois de Virginia deixar a Espanha; veja print

Foto: Reprodução Instagram

08/10/2025

Rodrigo Mussi passa por cirurgia para corrigir sequela de acidente

08/10/2025

Zé Felipe nega ter traído Virginia e diz estar leve com Ana Castela; vídeos

08/10/2025

Crise do metanol gera movimento de abstinência alcóolica, relação de Lula com Israel chega a pior momento e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

07/10/2025

Mesmo com exame positivo, Hungria não sofreu intoxicação por metanol; entenda

07/10/2025

Virgínia canta música sobre solteirice após término com Vini Jr.

Foto: Reprodução/Instagram

07/10/2025

Modelo critica Virgínia e diz que fez 'sexo online' com Vini Jr após post da dancinha

Foto: Reprodução/Instagram

07/10/2025

Virgínia põe ponto final em romance com Vini Jr após conversas íntimas com modelo

Foto: Edu Araujo/AgNews

07/10/2025

Acabou! Iza e Yuri Lima anunciam término

Foto: Reprodução Instagram

07/10/2025

Equipe de Hungria diz que exame detectou metanol e contesta versão de Ministro da Saúde

07/10/2025

A Fazenda: Carol cospe no rosto de Rayane durante briga; vídeo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!