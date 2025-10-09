Filha sai em defesa de Dennis DJ e faz acusações contra ex-madrasta; vídeo





Tília, filha do Dennis Dj, saiu em defesa do pai e expôs Bárbara Paixão:



“Meu pai tá com a guarda provisória do meu irmão. Nenhum juiz vai decidir isso por nenhum motivo. Ela agred1u verbalmente eu e as pessoas da minha família.” pic.twitter.com/QLxq8dxY13 — QG do POP (@QGdoPOP) October 9, 2025

A cantora Tília, de 22 anos, filha de Dennis DJ, se pronunciou nas redes sociais sobre a briga judicial entre o pai e a ex-esposa dele, Bárbara Falcão. Ela afirmou que o DJ está com a guarda provisória do filho há sete meses, por decisão judicial, e sugeriu que a medida foi tomada após um “motivo muito sério”. “Nenhum juiz faz isso à toa”, declarou.

Tília contou que, durante a festa de seis anos do menino, Bárbara teria feito agressões verbais contra ela, a avó e uma funcionária do pai. “Isso é só a pontinha do iceberg do que vem acontecendo há meses”, disse a cantora, afirmando que existem provas e que a criança está sendo exposta a “mentiras manipuladas” pela mãe nas redes sociais.

A artista também rebateu as acusações de que Dennis teria impedido o contato entre Bárbara e o filho. “Ela passou sábado e domingo com ele”, garantiu. Sobre as denúncias de violência, Tília explicou que um processo aberto em 2022 foi arquivado a pedido do Ministério Público e criticou o uso de falsas acusações. “Sou mulher e fico triste de ver um tema tão sério sendo usado como chantagem”, concluiu.