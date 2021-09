Filha mostra Pelé na UTI e diz que ex-jogador está irritado por só comer gelatina

“Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor ( Está meio irritado que só pode comer gelatina mas vai superar!!). e pronto para sair da UTI e logo logo ir para casa. Ele é forte e teimoso, e com a ajuda de toda a equipe incrível do Einstein, mais todo o amor e a energia e luz que o mundo está enviando, ele saíra dessa!”, afirmou no Instagram.

A filha de Pelé, Kelly Nascimento, publicou uma foto do pai na UTI, onde está internado após passar por uma cirurgia para retirar um tumor no cólon.

