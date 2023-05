Pônei faz cocô ao entrar com filha de Virginia e Zé Felipe em aniversário de luxo

O pônei cagando no meio da festa da filha da Virgínia, Jesus amado kkkkkk pic.twitter.com/2VrvA6FNxu — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) May 31, 2023

Virgínia Fonseca e Zé Felipe fazem na noite desta terça-feira (30) um festão de luxo de aniversário de 2 anos para a primogênita Maria Alice, em Goiânia. A festa contou com um pônei real ---- que acabou viralizando nas redes sociais por ter defecado durante o passeio com a aniversariante.

A decoração também chamou atenção, com dois unicórnios gigantes de pelúcia, de 7 metros, teto cheio de balões coloridos e um bolo de três andares, além de

No menu, as opções são variadas: pastéis, coxinhas, empadinhas e quibes, tábua de frios com queijos finos e geleias, burrata assada, tagliata, palmito assado, quiches e saladas, e ainda hambúrgueres com fritas e pizzas de vários sabores.

Drinks com gelo com o desenho de unicórnio animam o open bar.

Para entreter os amiguinhos da pequena, a festa contou com um mini playground que tinha piscinas de bolinha, escorregador e pula-pula, e as lembrancinhas são mochilas personalizadas, pochetes, necessaire com toalhinha com o nome da aniversariante, velas perfumadas e quadrinhos de colorir.

O casal falou sobre os planos de ter um terceiro filho. "Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem", afirmou Virginia em um vídeo no youtube.