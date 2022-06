Filha de Tadeu Schmidt celebra Dia do Orgulho LGBTQIA+

Valentina Schmidt, filha mais velha de Tadeu Schmidt, comemorou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ nesta terça-feira (28), com um post no Instagram com os dizeres: "Eu sou queer e me orgulho".

O termo Queer se refere a pessoas cuja identidade e orientação sexual não se encaixam em padrões da heteronormatividade. "Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhosos para todos nós", escreveu ela no Instagram.

A jovem de 19 anos fez sua primeira declaração pública sobre o assunto em junho do ano passado. "Por anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueava de certa forma meu amor por outras pessoas. Então, depois de anos em dúvida, cheguei numa conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não correspondem à heteronormatividade. Eu me amo e amo todes vocês. Essa sou eu. Simples assim".

Tadeu Schmidt, atualmente apresentador do Big Brother Brasil, comemorou a estreia da filha Valentina no teatro musical neste mês. "Bravo, Valentina! Você brilhou! Que orgulho! Que estreia linda! Rent é um espetáculo antológico, e vocês arrebentaram!".