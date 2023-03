Filha de Quico, de ‘Chaves’, entra para o OnlyFans

Vanesa Villagrán, de 40 anos, filha mais nova de Carlos Villagrán, de 79 anos, entrou para a plataforma de conteúdo erótico pago OnlyFans.

Empresária, ela anunciou nas redes sociais a novidade. A assinatura vai custar US$ 11, o equivalente a cerca de R$ 56 mensais.

Vanesa fez uma lista de presentes que quer ganhar dos assinantes, entre elas lingeries de luxo (no valor de R$ 470) e um cortador de pontas de cabelos por nada menos que R$ 19,4 mil. Ela também fez um canal no Telegram para anunciar aos interessados no conteúdo as promoções e ofertas especiais, além de dar as prévias do que mostrará por lá.