Filha de Paul Walker diz que recebe sinais de presença do pai: ‘sei que é ele’

“Para mim, são números, quatro e sete são os números favoritos do meu pai. E eu juro que sempre que estou duvidando de alguma coisa ou sempre que estou discutindo com alguém ou qualquer coisa, começo a ver quatro e sete em todos os lugares. Então eu sempre sei que é ele. Ontem mesmo, eu estava tendo um momento tenso e então fui ver o relógio é o número sete estava lá. E eu fiquei tipo, 'OK, está tudo bem, vai ficar tudo bem'", disse a modelo de 24 anos.

Meadow Walker, filha de Paul Walker que participa do ‘Velozes e Furiosos 10’, revelou que recebe sinais do pai, mesmo dez anos após a sua morte trágica em um acidente de carro.

