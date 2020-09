Filha de Paul Walker choca fãs por semelhança com ator

A semelhança entre Paul Walker e a filha Meadow deixou os fãs chocados. O ator morreu em 2013 em um acidente de carro.

Internautas colocaram a imagem da jovem ao lado do astro de Velozes e Furiosos, ambos na mesma faixa de idade. Além do formato do rosto, o olhar dos dois é semelhante.

Meadow é fruto do relacionamento do ator com Rebecca Soteros. De acordo com o site Observatório do Cinema, a fortuna deixada para a jovem seria de US$ 25 milhões, que teria se transformado em um montante de US$ 50 milhões.