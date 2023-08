Filha de MC Marcinho se despede do funkeiro: ‘melhor pai’

Marcinho foi internado no fim de junho com dores no peito, sofreu um parada cardíaca e precisou ser entubado. O dono do hit Glamurosa teve infecção generalizada e o quadro se agravou nas últimas horas. MC Marcinho teve falência múltipla dos órgãos na manhã de hoje (26).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.