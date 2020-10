Filha de Mayra Cardi e Arthur Aguiar ganha minicidade de R$ 300 mil

O ex-casal Mayra Cardi e Arthur Aguiar se reuniram para comemorar os 2 anos da filha, Sophia, neste fim de semana. A decoração da festa foi mostrada pela coach nos stories de seu perfil do Instagram.



Além disso, a pequena ganhou uma minicidade de R$ 300 mil da mãe. Arthur também compartilhou com os seguidores registros da festa da filha. Os detalhes da minicidade vão ser mostrados no canal de Sophia no Youtube, que será lançado nesta quarta-feira (21).

Mayra e Arthur tornaram-se amigos após terminarem o casamento, em maio, por conta de traições.