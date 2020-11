Filha de Justus contrai Covid-19 após passeios e culpa máscara de tricô

Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, testou positivo para o novo coronavirus, e usou as redes sociais para alertar os seguidores sobre máscaras de tricô. Segundo a empresária, ela usou o adereço pouco antes de ser diagnosticada, e acredita que tenha sido isso que facilitou a entrada do vírus. O marido dela, Bruno Levi D'Ancona, também contraiu Covid-19.

“Ontem foi um baque pra mim porque descobri que estou com corona. Realmente precisei ficar um pouco off porque fiquei muito em choque. Sei que estamos no meio de uma pandemia e que todo mundo está sujeito a isso, mas fiquei nervosa. Mas agora já estou mais calma, mais tranquila, tô bem. Tá tudo bem. Eu realmente estou com Covid. O resultado positivo saiu ontem e por isso dei uma sumida”, disse.

“No final de semana, como vocês devem ter acompanhado, joguei bastante beach tênis, fiquei bastante no sol e comecei a sentir um mal estar, uma moleza no corpo. De noite, tive uma febre baixa e achei que tinha sido por causa do sol, do esporte, da dieta, de uma combinação de coisas que tinham feito cair minha imunidade. Na hora, resolvi fazer o teste de corona só pra ter certeza que não era”, continuou.

“Estava lidando como se fosse um gripe, mas o mal estar foi piorando. Eu tô bem cansada, bem mole, estava muito, muito, muito enjoada, sem conseguir comer direito, com muito enjoo e com muito cansaço. Hoje teria um trabalho, mas fiquei muito noiada e resolvi fazer outro teste na quarta-feira”, completou.

Sobre as máscaras de tricô, ela disse que começou a pandemia usando máscaras cirúrgicas, mas recentemente passou a usar as de tricô por considerar o tecido bonito e estiloso. “Estou me sentindo uma idiota”, disse. “Acho importante falar isso aqui. Estou com um pouco de medo dela não ser muito boa de proteção”,

Internautas criticaram o fato de Fabiana viver saindo com amigas durante a pandemia, e ter "culpado" as máscaras de tricô.