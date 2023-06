Filha de Gugu, Marina Liberato, é detida nos Estados Unidos

E continuou: Esse é mais um vazamento de informação fora de contexto, com o único objetivo de desqualificar as jovens, que estão ao lado da mãe delas em um legítimo processo de reconhecimento de união estável”, disse o comunicado.

O advogado da jovem, Nelson Wllians, emitiu uma nota sobre a notícia veiculado pelo Em Off. “Esse fato foi um mal-entendido ocorrido anos atrás, quando as jovens tinham cerca de 15 anos apenas, fato que foi devidamente explicado e resolvido à época, sem maiores danos ou sequelas”.

A dona do imóvel seria patroa a mãe do amigo da filha de Gugu. Ainda segundo o Em Off, a jovem chegou a ser levada para o Conselho Consultivo da Justiça, que é um centro para jovens sob custódia por atos deliquentes. A mãe dela, Rose Miriam, foi informada sobre a confusão.

O site Em Off teve acesso ao boletim de ocorrência onde consta que a jovem teria sido detida depois de participar de uma festa a convite de um amigo. No boletim consta que Marina ‘entrou em uma residência privada sem a autorização ou permissão da proprietária’.

