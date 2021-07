Filha de Gerson Brenner comenta atitude da Globo em relação à saúde do pai

"A Globo é extremamente importante porque paga o plano de saúde vitalício do meu pai, é muito chato quando as pessoas vêm aqui dizer 'ai a Globo'", afirmou Victória. "Parem de falar mal da emissora como se fosse culpada pelo que aconteceu com o meu pai", completou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.