Filha de Bruce Springsteen ganha medalha de prata nos Jogos de Tóquio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -A filha do cantor e compositor Bruce Springsteen, 71, Jessica Springsteen, 29, ganhou uma medalha de prata no hipismo nas Olimpíadas de Tóquio, neste sábado (7). Estreante, a jovem conquistou o segundo lugar na final de salto equestre por equipe ao lado de Laura Kraut, 55, e McLain Ward, 45.

De acordo com a People, Jessica disse a repórteres no início desta semana que as Olimpíadas eram um sonho antigo. "Meu cavalo [Don Juan van de Donkhoeve] saltou lindamente. Estou emocionada com a maneira como ele está saltando", disse ela nesta sexta-feira (6).

A afirmação vai ao encontro do que ela disse à mesma publicação no início de 2021, quando falou da parceria dela com o animal. "Às vezes você pega um cavalo e pode levar muito tempo para conhecê-lo, mas com ele houve uma rápida conexão e temos sido assim desde então".

Os EUA são uma das potências do hipismo. Na Olimpíada do Rio-2016, o time de saltos ficou com a medalha de prata. Em toda a história, os norte-americanos aparecem na quarta posição na modalidade, com 11 ouros, 21 pratas e 20 bronzes, atrás apenas de Alemanha, Suécia e França.

O Brasil, por sua vez, que também convocou sua equipe nesta semana, está em 20º lugar na história olímpica, com 1 ouro e 2 bronzes.

Filha da lenda do rock e da também cantora e compositora, Patti Scialfa, 68, a amazona conta que os músicos comparecem a torneios equestres. "Algumas pessoas podem sentir pressão dos pais. Mas eles apoiam bastante. Acho que ele aprendeu a adorar a prova de saltos, por mais enervante que ela possa ser, ele acha muito relaxante", diverte-se Jessica. "Ele adora assistir. É divertido para ele e a minha mãe".

"Às vezes as competições aconteciam nos mesmos lugares da turnê e, se eles tivessem um dia de folga, vinham assistir. Uma vez, estava competindo em Madri e, por acaso, eles fizeram um grande show lá. Então, todos fomos", contou ela, em entrevista ao New York Times, referindo-se aos colegas de equipe.

Bruce e Scialfa são casados desde junho de 1991. Além de Jéssica, eles têm mais dois filhos: Evan James, 31, e Sam Ryan, 27.