Festival Rock the Mountain, em Petrópolis, anuncia line-up dominado por mulheres

O line-up foi feito com a ajuda do Women's Music Event, plataforma que busca a inclusão de mulheres na indústria da música.

O festival conta ainda com a apresentação de DJs da nova geração, como Valentina Luz e Paulete Lindacelva, e outras com mais experiência, a exemplo de Claudia Assef.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Rock the Mountain, que acontece em novembro na região serra do Rio de Janeiro, anunciou nesta terça-feira (17) seu line-up, dominado por artistas mulheres. Vão se apresentar Maria Bethânia, Marisa Monte, Iza, Pitty, Margareth Menezes, Alcione e Daniela Mercury, entre dezenas de outras.

