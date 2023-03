Festa de Anitta vai até de manhã e cantora faz after em mansão; veja vídeos

Anitta reuniu uma multidão de famosos nacionais e internacionais em sua festa de aniversário de 30 anos nesta sexta-feira (24), em São Paulo.

Isso aqui é arte!

Custava deixar os celulares ligados a festa toda, Anitta??? pic.twitter.com/zyRpAIR3RS — Marcelly Alves (@maarcellyalves) March 25, 2023

A cantora dançou muito e ‘sacudiu’ a galera ao som de Harmonia do Samba. A festança com presença de Lil Nas X e Billie Eilish, que ficou apenas 30 minutos no local, durou até 8h da manhã de hoje.

Lil Nas X se jogando no pagodão baiano na festa da Anitta. Esse é o tweet. pic.twitter.com/1rAyBmI0HI — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) March 25, 2023

Inimiga do fim, Anitta ainda promoveu um after em sua mansão e publicou vídeos no Instagram.