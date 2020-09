Fernando Zor se pronuncia após acidente de carro

Fernando Zor tranquilizou os amigos e fãs nesta terça-feira (22) após sair do hospital, onde passou por exames devido ao acidente de carro sofrido por ele na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

O sertanejo, que é dupla com Sorocaba, deu a entender que o cinto de segurança que ele utilizou foi o que fez o acidente não ser pior. . "Estou passando aqui para avisar a todos que estou bem. Foi um grande susto que passei pela manhã e eu já estou em casa, mas queria dar um toque para vocês sobre o cinto de segurança. Eu estava usando o cinto e, hoje, eu vi o tanto que usar o cinto é importante. Depois, eu fui para o hospital fazer uns exames, mas estou bem. Estou ótimo. Queria agradecer as mensagens de carinho e as boas energias", disse.