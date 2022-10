Fernando Zor recebe críticas da filha por lista de 'mulher ideal' e desativa Instagram

Fernando Zor levou um puxão de orelha da filha, Kamily, após polêmica da lista de 'mulher ideal'. O cantor foi detonado nas redes sociais e desativou o Instagram.

A adolescente de 17 anos afirmou que não concorda com todas as atitudes do pai ao ser questionada por um seguidor sobre a polêmica envolvendo o sertanejo.

"Acho que é humanamente impossível concordar com todas as atitudes de outras pessoas. Às vezes, nem eu concordo com minhas próprias atitudes, que dirá as dos outros. Amo meu pai com todo o meu coração, mas ele é humano e falho, como todos nós. E está tudo bem. Está todo mundo no seu próprio processo de evolução: vivendo, crescendo e aprendendo. Acho que o lance não é concordar e sim respeita", escreveu.