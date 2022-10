Fernando Zor gera revolta ao dizer que mulher ideal 'não pode ser magra, nem muito gorda'; Veja lista

Fernando Zor gerou revolta ao postar em sua rede social uma lista de, segundo ele, seria sua ‘mulher ideal’. O ex de Maiara está sendo massacrado pelos internautas e chamado de machista.

Na lista do cantor a mulher tem que ter princípios como honestidade e fidelidade, não pode viajar com as amigas loucamente, tem que ser católica, família tem que ser prioridade. Na publicação que já foi apagada, Zor fala sobre a estatura: ‘nem muito magra, nem muito gorda’.

O cantor cita ainda que a ‘mulher ideal’ precisa fazer arroz soltinho, tomar banho de bom fechado, tem que gostar de carne mal passada e que na profissão, o trabalho nunca esteja a frente da família.

Confira a lista do sertanejo

1.Princípios: honestidade, fidelidade e tem que ter uma conexão com a roça.

2.Oq não pode: deixar de pescar comigo, não pode viver viajando com as amigas loucamente, não pode ficar mais de 5 dias longe de mim.

3.Religião: Católica Apostólica Romana.

4.Família: tem que ser prioridade

5.Personalidade: extrovertida, comunicativa, organizada, econômica e corajosa.

6.Estatura: não muito magra e nem muito gorda, mais baixa do que eu, com os pés pequenos, cabelos claros.

7.Estilo de vida: não pode ser vegana, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada.

8.Na cama: sem timidez

9.Profissão: Que o trabalho nunca esteja a frente do principal, que é a família

10.Temperamento: Ciumenta, de 0 a 10 máximo 7.

11.Dotes culinários: Fritar ovo sem estourar a gema, fazer o arroz soltinho.

12.Intimidades: tomar banho de box fechado, não usar o vaso na minha frente, e na hora do love, a sua roupa deixa que eu tiro!

Vendo a lista da “mulher ideal” feita pelo sertanejo Fernando Zor.

Conclusão: tem homem que faz um esforço danado pra gostar de mulher — nath13 (@NathaliaQuirin2) October 20, 2022

A lista do Fernando Zor é bem comprida, no caso tem q ter tudo aquilo mas ele mesmo não tem nada a entregar , a não ser chifre — kafranco (@kaxfranco) October 20, 2022

e o Fernando zor que fez uma lista de mulher ideal pra ele ?? parece até mentira kkkkkkkk — carinha de baby (@MariaClarcf) October 20, 2022

Que nojo desse Fernando zor e dessa lista dele “ de mulher ideal “ coragem de quem se relaciona com um macho desse — Triz (@Trizmiyy) October 20, 2022

mandei pra minha mãe a lista do fernando zor e agora a gente ta rindo juntas — Potássio #SpeculumRPG (@_p0tassio) October 20, 2022