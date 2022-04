Fernando Zor e Maiara reatam noivado: 'viver uma vida toda a dois'

Em dezembro, já reatados, eles acabaram protagonizando um quase barraco nas redes sociais, com acusação de traição na antevéspera do Natal, chegando a circular uma foto de Fernando ao lado de uma mulher mostrando o seio, e a circular um rumor de que ele teria deixado uma balada acompanhado de outra mulher no mesmo dia.

Deixando os fãs zonzos com o relacionamento iô-iô, Fernando Zor e Maraísa, respectivamente da dupla com Sorocaba e Maraísa, estão noivos novamente.

