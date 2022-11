Fernando Zor é condenado indenizar fã por danos morais

O cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, terá que indenizar uma fã em cerca de R$ 10 mil após ter divulgar o nome dela nas redes sociais como ganhadora de um carro, e depois informar que ela não havia ganhado nada. O caso aconteceu em 2020.

A fã, uma servidora publica, disse à Justiça que havia feito uma inscrição no sorteio de um carro Jeep Renegade divulgado nas redes sociais do cantor sertanejo.

Consta no processo que no dia do sorteio, a denunciante soube que “nos stories da página do sorteio, com a exposição de sua pessoa, vindo uma avalanche de mensagens lhe parabenizando, sendo que, após 1h30min, fora informada de que haveria ocorrido um erro e que ela não era a vencedora".

A mulher disse que não soube o motivo pelo qual lhe foi negado o prêmio, e entrou com uma ação pedindo o Jeep Renegade, além de R$ 50 mil por danos morais.

No entanto, a Justiça decidiu que "equívoco não acarreta a obrigação dos réus na entrega do prêmio do sorteio à autora”, mas considerou que a servidora deve ser indenizada pelos "prejuízos morais sofridos, em razão da frustração da expectativa de recebimento do prêmio".

A empresa que contratou Fernando para fazer a divulgação também foi condenada.