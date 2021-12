Fernando pede perdão a Maiara em reencontro e Maraisa alfineta cantor: 'cão'

Maiara e Fernando se reencontraram dias depois da sertaneja revelar que foi traída pelo cantor na véspera de Natal, de acordo com Leo Dias. O ex-casal participou de um jantar oferecido por Fernanda e Joaquim Luzi, no município catarinense Governador Celso Ramos. Fontes próximas informaram ainda que Fernando pediu perdão a cantora e prometeu que quer ser um novo homem, informou o colunista. Quem não gostou nada desse reencontro foi Maraisa, irmã de Maiara, que soltou uma alfinetada para o ex-cunhado nas redes sociais. "Lá vai o cão arrependido limpar a barra dele de novo. té eu já cansei dessa história. Next.", escreveu.

