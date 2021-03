Fernanda Venturini usa redes sociais para ajudar pessoas a serem mais saudáveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A medalhista olímpica Fernanda Venturini, 50, aposentada do vôlei desde 2012, iniciou uma nova jornada com projetos voltados a ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudáveis. No YouTube ela dá dicas e entrevista profissionais de diversas especialidades, enquanto no Instagram, mostra uma transformação passo a passo.

"Mudei minha vida há um ano e meio. Ajudo a salvar pessoas doentes em todos os sentidos", conta a atleta, "através da alimentação, do exercício, de meditação, ozônio terapia, jejum intermitente e por aí vai", afirma em entrevista por telefone ao F5. Um de seus projetos é mostrar e explicar sua dieta por vídeos, em seu perfil do Instagram.

Fora isso, a atleta lançou em janeiro deste ano um canal no YouTube, chamado 14 Minutos de Saúde com Fernanda Venturini, onde fala com profissionais da saúde sobre os mais diversos temas, todas as quintas, às 20h. Atualmente, já estão disponibilizados nove episódios, com discussões que vão dos benefícios da ozonoterapia até cuidados com a mente.

A atleta está entusiasmada com o projeto, e diz que pretende trazer ainda mais diversidade aos temas para ajudar o máximo de pessoas. "Vão ter médicos de todas as áreas, seja física, emocional ou espiritual. Então é um trabalho que está muito legal, e toda semana terá uma entrevista nova", afirma.

Fernanda Venturini se tornou jogada profissional de vôlei na década de 1980 e se destacou como levantadora de diversos clubes, mas também da seleção brasileira, tendo participado de quatro Olimpíadas. Ao todo, ela foi campeã brasileira 12 vezes, sendo a última em 2006, além de duas vezes campeã mundial.

Mesmo após ter parado de jogar profissionalmente, o esporte continua presente em sua vida, "agora eu voltei a jogar vôlei lá em Copacabana", conta. Mas Fernanda, que é mãe de Júlia, 19, e Vitória, 11, também se dedica a praticar ciclismo, stand-up paddle e beach tennis, esporte que envolve vôlei de praia, tênis e frescobol.

Além de seu canal no YouTube, Fernanda lançou também um desafio chamado Desculpas Não Perdem Calorias, em conjunto com um time de profissionais de saúde, em que ela acompanhará e guiará o emagrecimento saudável de uma pessoa. Seu amigo Luís Fernandes, que é massoterapeuta, topou o desafio, que pode ser acompanhado no Instagram --a página tem o mesmo nome do desafio.

"Ele tem 150 kg, se eu não me engano. E nós vamos em três ou quatro meses deixar ele saudável, ajudando a emagrecer", explica. Os profissionais que irão ajudar Fernanda no desafio são a coach Renata Montenegro, o treinador físico Maicon Ferreira, a nutricionista Izabel Freitas e Cibele Puhl, doutora especialista em Terapia de Equilibrio Hormonal e Respiratorio.

Desde sua aposentadoria, Fernanda também já encarou alguns desafios na televisão, tendo participado da novela "Chiquititas" (SBT), em 2014, interpretando ela mesma, como uma professora de vôlei. Em 2016, esteve no reality show culinário Super Chef Celebridades, exibido no programa Mais Você (Globo).

O desafio mais recente, no entanto, foi sua participação no reality de confeitaria Bake Off Brasil - Celebridades (SBT), do qual foi eliminada no último dia 20. E quem acha que um programa cheio de doce pode prejudicar a dieta, está enganado: "Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Hoje eu não como açúcar ou carboidrato, mas, pensei: 'Que legal, vou participar de um programa diferente e aprender a fazer doces'", conta.

Para ela participar de realities culinários é uma experiência muito divertida e incrível. "Para mim, é aquilo de 'coisas que você tem que fazer antes de morrer'. Acredito que participar de um programa de culinária deve estar lá", brinca.

Em setembro de 2020, Fernanda se separou do treinador de vôlei Bernardinho, 61, após 25 anos de relacionamento. A informação foi divulgada em outubro do mesmo ano, e na época, a atleta afirmou que o fim do casamento foi saudável e que a relação dos dois continua amigável.

Para 2021, ela pretende se manter focada em uma vida saudável e em ajudar pessoas a seguirem uma vida melhor. "Depois que eu fui do vôlei, agora estou ligada à saúde. Estou ajudando muita gente a ter saúde. Esse é o meu projeto para 2021 e está sendo bem legal", completa.