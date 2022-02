Fernanda Souza parabeniza Thiaguinho por namoro; os dois foram casados por 8 anos

"Luz para tudo que é lado. No céu, no nosso olhar, no nosso coração...E que seja sempre assim...iluminado! Felizão com sua Luz", escreveu o cantor na legenda da foto.

"Ae! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz pra vocês! E semana que vem, 'eh noix' no churras!", escreveu Fernanda no post de Thiaguinho assumindo o namoro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.