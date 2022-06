Fernanda Souza fala sobre namoro com amiga de infância, Eduarda Porto

Fernanda Souza falou pela primeira vez sobre o namoro com a amiga de infância, Eduarda Porto, durante uma entrevista à revista Harper’s Bazaar.

“Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família, e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”, disse a apresentadora.

Durante a entrevista, Fernanda falou sobre a rotina, hábitos e estudos que lhe proporcionam autoconhecimento. “Estudar me faz compreender que o que aprendo sobre mim e me ajuda muito a entender como agir em relação à cada coisa, em todas as esferas da minha vida”.