Fernanda Rodrigues relembra término com André Marques:‘sofri que nem louca'

Fernanda Rodrigues matou a curiosidade dos fãs ao falar sobre o término do relacionamento com André Marques. Os dois namoraram na época da primeira temporada de“Malhação”, em que interpretavam Luiza e Mocotó.

A atriz relatou como foi o fim do romance após descobrir uma traição pela televisão no Carnaval: "Deixei, sei lá, 40 mensagens crescendo de ódio no celular dele. Depois ele tentou se explicar, mas não tinha muita explicação”, disse.

“Aí ele voltou, eu sofri como uma louca. Fui ao fundo do poço. Imagina! Eu era apaixonadinha, 16 anos... Mas aí, enfim, beleza. Vida que segue", disse a atriz ao podcast "Calcinha Larga".

Hoje casada com o diretor Raoni Carneiro, ela falou que pensou muito antes de decidir oficializar a união: "Eu não tinha esse sonho de casar. E não tinha mesmo. Quando eu e Raoni começamos a namorar, ele falava: "Você quer casar? Vamos casar e tal..." E eu: "Não faço questão nenhuma de casar. Quero ter filho, fazer família, viajar o mundo". Eu tinha outros sonhos... Aí, tudo bem. Engravidei. Engravidei rápido. Eu tinha três meses de namoro quando engravidei", disse.

Por fim, o casório aconteceu durante uma festa junina: "A minha família fez uma festa junina num sítio que a gente tinha, na época, na Região Serrana do Rio. E eu lá, vestida de festa junina, barriguda, grávida e começou uma movimentação. Eles começaram a organizar um casamento. E foi um casamento de improviso na festa junina. Aí peguei um brócolis, estava com dente preto, meu tio com uma espingarda na cabeça do Raoni falando: "Você vai aceitar casar com ela? Embuchou a minha sobrinha!" Foi completamente diferente, mas muito legal. Eu amei meu casamento!", declarou.