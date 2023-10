Fernanda Paes Leme revela sexo do primeiro filho em vídeo emocionante

Desde que anunciamos a gravidez, todos dizem que tenho uma vibe "mãe de menino" , já o Victor tem cara de "pai de menina" . E aí, quem será que tava com o melhor palpite? É menino ou menina?! O anuncio mais fofo existe sim. Já diz aí o que você acha e depois confere no vídeo.… pic.twitter.com/UAwzu7z7I2 — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) October 18, 2023

Fernanda Paes Leme e o noivo, Victor Sampaio, revelaram o sexo do primeiro filho do casal, que reuniu amigos e familiares no último fim de semana para o chá revelação.

A atriz e o empresário serão pais de uma menina. Fernanda compartilhou o video com os seguidores, hoje, de como foi feito a revelação do sexo do bebê.

O casal optou pela simplicidade: a cachorrinha da atriz surgiu correndo com balões e uma bandona rosa, indicando que é menina.