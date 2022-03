Fernanda Montenegro toma posse na ABL; saiba onde assistir ao vivo à cerimônia

Mais recente imortal -como são conhecidos os membros que entram para a Academia- a atriz disse, em entrevista a Folha, que pretende manter sua postura ativa no debate público, ao contrário da tradição de alguns acadêmicos que evitam aparições públicas. "Nesta profissão, tenho que vir a público. Não posso me fechar num gabinete, num deserto, numa ilha e fingir que nada está acontecendo."

A sessão solene marca a entrada da atriz na instituição, em que foi eleita em novembro do ano passado para ocupar a cadeira de número 17, contando com 32 votos entre os 35 membros da Academia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia que vai empossar a atriz Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras, a ABL, vai acontecer nesta sexta (25) às 21h e será transmitida ao público a partir das 20h40 através do site da ABL e de seu canal no YouTube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.