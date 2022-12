Fernanda Montenegro deixa a Globo após 40 anos

A maior atriz da televisão brasileira, uma das poucas que ainda continuava contratada da emissora carioca com uma certa tranquilidade no vínculo empregatício, Fernanda Montenegro decidiu não renovar o seu contrato com a Globo.

A atriz estava escalada para um papel em Terra Vermelha, próxima novela das 21h, que estreia em abril de 2023. As informações são do colunista Lauro jardim do jornal O Globo.

Fernanda completaria 50 anos de sua primeira aparição na Globo em 2023.