Felipe Simas encerra contrato de 8 anos com a Globo

A Rede Globo vem fazendo uma grande mudança no quadro de funcionários e se livrando ao máximo de contratos longos e fixos. Os artistas dispensados podem voltar a trabalhar em produções da emissora, mas com contrato por obra.

O ator de 28 anos estreou na emissora em “Flor do Caribe”, como Pedrão, e hoje está no ar na reprise de “Malhação Sonhos” e na inédita “Salve-se Quem Puder”.

A casa confirmou a informação ao Notícias da TV. No entanto, de acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a decisão partiu de Felipe Simas.

