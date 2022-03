Felipe Prior diz que ‘não vê verdade em Arthur’ e declara torcida no BBB22

Porém, o ex-bbb acredita que o prêmio ficará com Lina. Ele também criticou Arthur Aguiar. “Porém, ele não ganha. Não tem como. E eu não quero que o Arthur ganhe, porque eu não vejo verdade nele. Ele chegou na hora de formar o pódio e falou: 'Queria que o D.G fosse o campeão'. Isso já começou a broxar. Quem vai ganhar o Big Brother, eu tenho certeza, é a Lina. A final é: Lina campeã, D.G em segundo lugar e Arthur em terceiro. Talvez Arthur até em segundo lugar, porque o D.G vai começar a jogar. Eu entendo o jogo do D.G, é parecido com o do Babu”.

“Eu acredito que as pessoas não estão entrando no programa pra ganhar, estão entrando pra aparecer e elas sabem que, quando saírem, conseguem faturar muito mais que o prêmio. Pra mim, o Big Brother tinha que ser da seguinte forma: todo mundo que entra, desabilita rede social. Porque o cara não ia ganhar seguidor e ia querer ficar até a final”, opinou.

O ex-bbb Felipe Prior revelou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera para quem torce no BBB22 e criticou os participantes desta edição do reality.

