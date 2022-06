Felipe Neto testa positivo para Covid pela 3ª vez 2 meses após ser infectado

"Para tranquilizar o pessoal, estou super bem. Estou muito chocado com o resultado. Acordei, malhei e fiz o exame. Eu estava me sentindo superbem", afirmou.

"Estava tudo certo, tudo pronto. Acabei de positivar para a Covid. É inacreditável, é a terceira vez. Já estou com as três doses, então não estou sentindo absolutamente nada, estou completamente surpreso com o resultado. Foi o exame completo de laboratório, não aquele PCR que sai na hora. A gente vai tentar remarcar porque quero muito ir, mas dependo do exame dar negativo", disse.

Felipe Neto demonstrou frustração nas redes sociais após receber um teste positivo de Covid-19 mais uma vez, dois meses após ter sido infectado durante viagem à Europa. O youtuber estava empolgado para participar de "Lady Night", com Tatá Werneck, e ao fazer o teste para participar do programa, acabou precisando adiar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.